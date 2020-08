Marina di Ravenna, Lido di Savio e Lido di Classe serrata di controlli da parte della Polizia Locale

Marina di Ravenna, Lido di Savio e Lido di Classe. La Polizia Locale, con l’impiego di 20 operatori (Funzionari, Ispettori e Agenti) ha dato attuazione a controlli stradali sulle principali vie che conducono al mare e battuto con i veicoli fuoristrada, tratti di spiaggia oggetto di segnalazioni di illecite frequentazioni.

Sottoposti ad approfondito controllo 37 veicoli e 43 persone, accertando 4 violazioni amministrative al codice della strada per irregolari condotte di guida.

Nel medesimo contesto, numerosi locali sono stati ispezionati, rilevando un generale rispetto delle misure organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 (contingentamento degli afflussi, uso della mascherina, messa a disposizione della clientela di gel igienizzante, allestimenti e indicazioni per assicurare il distanziamento interpersonale, etc.) anche se, in 5 casi, è stato rilevato, da parte del personale addetto al servizio alla clientela, il mancato utilizzo della mascherina: erogate quindi altrettante sanzioni pecuniarie, per complessivi € 2.500,00 e ordinate due sospensioni dell’attività per 5 giorni.

Sanzionato infine in violazione dell’ordinanza anti-prostituzione un cittadino brasiliano, privo del titolo di soggiorno e pertanto deferito alle autorità giudiziarie e pubblica sicurezza per l’allontanamento dal territorio italiano.