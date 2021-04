A metà degli anni Novanta, quando aprì i battenti per la prima volta, fu per molto tempo uno dei locali di punta di Marina di Ravenna, che all’epoca viveva il periodo “clou” della sua fortuna turistica.

Il ristorante “Porticino” aveva tutte le caratteristiche per un immediato successo: la posizione privilegiata in pieno centro, sul mare, a due passi dal faro; grandi spazi all’aperto, dalla veranda sul mare al portico interno; una ristorazione di grande qualità, sia per piatti di carne e pesce che per quanto riguarda la pizza.

Negli ultimi anni il locale ha vissuto diversi cambi di gestione, e alterne fortune. Ma a partire da sabato 1 maggio, il Porticino riapre con i protagonisti che lo lanciarono: in primis Andrea Rani, colui che lo ideò anche fisicamente, modellandone gli spazi (rimasti quasi inalterati); e quindi il cuoco Paolo Bonfatti, il pizzaiolo Luca Caravita e il direttore Zaira Raimondi, professionisti apprezzatissimi e ben noti, che hanno legato il loro impegno agli anni migliori del locale rivierasco.

Come all’epoca, il locale punterà sulle stesse caratteristiche: ottimi piatti di carne e pesce, alta qualità delle pizze, cocktail bar ben fornito e dalla sicura atmosfera. Naturalmente, le norme legate al Covid impediscono per ora di sfruttare tutti gli spazi, e per pranzare o cenare all’esterno sarà necessaria la prenotazione.

“Da tempo, con lo staff dell’epoca, stavamo progettando di aprire un locale a Ravenna”, racconta Andrea Rani, che uscì dal Porticino nell’ormai lontano 2008, e nel frattempo si è impegnato in settori del tutto diversi. “Il fatto che si possa ripartire proprio dal Porticino è stato quasi casuale, e lo abbiamo preso come una sorta di segno del destino: mi fa molto piacere verificare che fra i miei colleghi della località, la nostra riapertura abbia registrato molta soddisfazione. Del resto, dopo anni un po’ di crisi, mi pare che Marina stia cercando di riprendersi: dopo un anno di Covid è importante questa voglia di ripartenza, questa voglia di muoversi e di uscire. Sono tutti segnali di rinnovamento, cercheremo di coglierli anche grazie alla collaborazione di Enrico e Dana Beccari, proprietari del Porticino, perché senza la loro collaborazione aprire sarebbe stato impossibile”.

Il Porticino sarà aperto fino a fine settembre; poi, lo staff dovrebbe trasferirsi per l’inverno in un nuovo locale in costruzione in città.