Negli scorsi giorni, nel parco pubblico di Marina di Ravenna, i bambini della scuola primaria Mameli in collaborazione con l’associazione Natù hanno provveduto alla piantumazione di 16 alberi. L’obiettivo di questa iniziativa era quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo, ricordare il contributo indispensabile che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani e al benessere dell’intera comunità, in quanto rappresentano uno dei migliori alleati per contrastare la crisi climatica.

I bambini sono stati accompagnati da tecnici del servizio Tutela ambiente del Comune di Ravenna e da personale di Azimut. Presente all’iniziativa anche l’assessore Gianandrea Baroncini.

L’Associazione italiana persone down inoltre contribuisce attivamente al progetto, garantendo la sua disponibilità nel mantenimento e innaffiatura degli alberi piantati per un’annualità.