Si è svolta con grande successo a Marina di Ravenna, nei giorni 12 e 13 luglio 2025, l’edizione 2025 della Regata Nazionale Parasailing – Classe Hansa 303, promossi dalla Federazione Italiana Vela (FIV) – settore ParaSailing – in collaborazione con Marinando 2.0 APS–ASD, realtà ravennate punto di riferimento per la vela inclusiva in Emilia-Romagna.

L’evento ha riunito equipaggi da tutta Italia, con atleti paralimpici impegnati nelle regate ufficiali a bordo delle Hansa 303, barche stabili, accessibili e sicure, pensate per consentire anche a persone con disabilità motorie di vivere la vela da protagonisti.

Navigare insieme, l’Italia senza barriere

La manifestazione è stata anticipata, il 10 luglio, dalla presentazione ufficiale del progetto “Navigare insieme – L’Italia senza barriere”, con il supporto di UniCredit, partner d’eccezione al fianco dello sport inclusivo.

All’evento, che si è svolto nel cuore della città di Ravenna, ha partecipato anche il Consigliere Nazionale della FIV Fabio Colella, insieme ad autorità istituzionali e rappresentanti del mondo sportivo.

Una serata di emozione e condivisione

Il 12 luglio, al termine della prima giornata di regate, si è svolta una serata speciale, un vero momento di aggregazione tra atleti, team e istituzioni, all’insegna dello sport, del racconto e della condivisione.

Tra gli ospiti della serata:

Marco Rossato, presidente e fondatore della classe Hansa in Italia, noto a livello internazionale per il suo viaggio estremo in solitaria in barca a vela insieme al suo inseparabile cane;

Ettore Zito, regista del film documentario “Altrove”, che racconta la straordinaria esperienza umana e velistica di Michele Piancastelli, atleta simbolo del coraggio e della resilienza;

L’assessore comunale di Ravenna Barbara Monti, che ha confermato il sostegno della città a progetti sportivi inclusivi e di impatto sociale.

Loris Savini in qualità di presidente del Club 41 che il prossimo settembre nell’evento Bambini n Festa sosterrà le associazioni Marinando.

Atleti protagonisti: talento e inclusione

Il 13 Luglio nella seconda giornata, per le condizioni variabili del tempo, si è svolta una sola prova accorciando la manifestazione di circa 1 ora. In totale con le prove di sabato gli atleti hanno disputato quattro regate.

La regia dell’evento condotta dal Presidente Marinando 2.0 Francesco Pontone in stretta collaborazione con il tecnico federale FIV Filippo Maretti ha ottenuto una partecipazione e un coinvolgimento altissimo portando a termine tutti gli obiettivi fissati sia nel singolo che nel doppio. Hanno premiato gli atleti le seguenti autorità: Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale il prof. Francesco Benevolo, il C.F.(CP) Giovanni Centore per la Direzione Marittima Guardia Costiera-Capitaneria di Porto, il Presidente del consiglio Comunale di Ravenna Daniele Perini e l’assessora Francesca Impellizzeri, il Presidente del Circolo Velico Ravennate Matteo Plazzi, il CIP Regione E-Romagna con il delegato provinciale Sante Ghirardi, il Coni con il delegato provinciale Prof. Marco Tosi Brandi, la Federazione Vela FIV, il Presidente della classe Hansa303 Carmelo Forestieri, ha ottenuto l’attenzione del pubblico e un grande coinvolgimento di pubblico.

Hanno ottenuto il podio in coppia: 1° classificati Di Biagio Giovanni e Di Biagio Luna – 2° Liguori Alice – D’amato Giuseppe – 3° Guerrini Giulio e Guerrini Corrado

Per il singolo: 1° classificato Quarta Andrea – 2° Riccio Massimiliano – 3° Franchi Alessandra

Nella regata nazionale si è distinta una coppia speciale: Nina Corbetta, giovanissima stella nascente della vela paralimpica che ha stupito il pubblico ai recenti Mondiali di Vela Paralimpica, ha gareggiato in coppia con Sante Ghirardi, presidente di Marinando Ravenna, promotore instancabile della vela per tutti.

Un incontro tra generazioni, esperienze e visioni che ha rappresentato perfettamente lo spirito dell’evento.

Vela, libertà e futuro

La Hansa 303, imbarcazione utilizzata per il campionato, rappresenta oggi una delle piattaforme più importanti per lo sviluppo della vela paralimpica nel mondo, permettendo a chiunque di accedere a un’esperienza di mare autentica, competitiva e libera da barriere.

La manifestazione oltre Fiv, Marinando 2.0, il Circolo velico Ravennate, ha visto il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ravenna e del CIP Comitato Italiano Paralimpico, la partecipazione di circoli da tutta Italia, il supporto di tante associazioni, volontari e professionisti.

Marinando ringrazia i Circoli velici che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento – Circolo Velico Ravennate, Centro Velico Punta Marina, Adriatico Wind Club, CN Rimini, CV Cesenatico, Lega Navale Riccione, Ravenna Yacht Club e tutti gli sponsor, le strutture alberghiere di Ravenna e Punta Marina che hanno alloggiato atleti e sportivi, l’azienda Natura Nuova – Frullà per la fornitura di prodotti, la Pro Loco di Marina di Ravenna.

il campionato ha rafforzato il ruolo di Marina di Ravenna come punto di riferimento nazionale per la vela inclusiva e l’accessibilità sportiva.