Marina di Ravenna: La magia della Befana arriva dal mare!

“Anche quest’anno abbiamo mantenuto viva la nostra bellissima tradizione: la Befana non è arrivata dal cielo, ma è approdata direttamente dal mare! È stato un momento di grande gioia vedere tanti bambini accorrere al Circolo Velico insieme ai loro genitori per accoglierla. Tra sorrisi e stupore, nessuno è rimasto a mani vuote: ogni piccolo ospite ha ricevuto la sua calza colma di dolcetti e caramelle… e sì, abbiamo deciso di essere generosi anche con i più birichini! Un ringraziamento di cuore a tutti i volontari e a chi, con il proprio impegno, ha permesso la perfetta riuscita di questo evento. Vedere la felicità negli occhi dei bambini è il regalo più bello. Grazie a tutti per aver partecipato!”