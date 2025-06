Marina di Ravenna: il traghetto sbatte in manovra e demolisce un palo. Paura in banchina

Attimi di paura ieri sera, verso le 21, quando, per cause in via di accertamento, il traghetto proveniente da Porto Corsini, mentre era in manovra per raggiungere la banchina, ha urtato un palo della luce, facendolo crollare. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. È intervenuta la Polizia locale per gli accertamenti e per mettere in sicurezza la zona.

La manovra da parte del natante sembra sia stata effettuata per intervenire su un veicolo in panne, rimasto bloccato sul lato del traghetto più lontano dalla banchina. Dopo l’urto, il palo non è caduto immediatamente, ma in un secondo tempo, precipitado pericolosamente vicino ad un’auto in sosta.

.