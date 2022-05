Grande successo per la 12° edizione dell’evento “Tuttiinbarcabili”, che si conclude tra gli elogi dei partecipanti. Oltre 20 armatori e 83 ospiti, hanno preso parte alla veleggiata accessibile a persone con disabilità, organizzata dall’associazione Marinando Ravenna ODV. Una giornata all’insegna dell’inclusione promossa e sostenuta da tante attività del territorio ravennate. Al rientro armatori e ospiti hanno pranzato insieme in piazza Dora Markus. Presenti anche l’Assessore Comunale Annagiulia Randi, per la Capitaneria di Porto Capo Giuseppe Cappucci, per l’Autorità di Sistema Portuale l’Avv. Gabriele Sangiorgi e la Dott.ssa Gaia Marani, la Presidentessa del CIP Regione Emilia-Romagna la Dott.ssa Melissa Milani e per la FIV Manlio De Boni.

L’associazione ha colto l’occasione per mostrare la nuova vela donata dalla famiglia Cacciari in ricordo del figlio Massimo.

Da oltre 10 anni Marinando Ravenna promuove progetti e azioni sociali volti a rendere il mare ed in particolare la navigazione a vela accessibile a tutti. L’obiettivo primario è quello di offrire pari opportunità, progetti sportivi, turismo sociale e attività di marineria, pensati per le persone con disabilità di qualsiasi forma e gravità, come strumento per la maturazione personale e come linguaggio attraverso cui esprimere la propria identità.