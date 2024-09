Un appuntamento che unisce salute, sport e solidarietà. L’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi, impegnata nella difesa dei diritti delle donne con endometriosi, in collaborazione con Power Beach organizza domenica 8 settembre 2024 “Good bye Summer”, torneo amatoriale benefico di beach volley misto 2X2 ai Bagni Oasi beach e Marinamore di Marina di Ravenna (RA). Partecipare significa non solo divertirsi e fare sport ma soprattutto contribuire a sostenere progetti importanti dell’associazione, realtà nazionale che da oltre 18 anni informa la cittadinanza, aiuta le donne con endometriosi, lavora per far luce su una malattia ancora troppo spesso sottovalutata e contribuisce alla ricerca e forma giovani medici.

Prendere parte al torneo significa quindi unirsi in una battaglia importante, quella per la consapevolezza e la diagnosi precoce dell’endometriosi: una patologia infiammatoria cronica ed invalidante che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, dai sintomi subdoli, come dolore pelvico, durante le mestruazioni e i rapporti sessuali, infertilità e affaticamento. L’incasso del torneo sarà interamente devoluto all’A.P.E e i fondi raccolti contribuiranno a finanziare corsi di formazione dedicati ai giovani ginecologi che lavorano nel Sistema sanitario nazionale.