Marina di Ravenna: che costa sta succedendo all’ex Regina D’Africa? Lavori nello stabile abbandonato

Che cosa sta succedendo all’ex Regina d’Africa? È quello che si stanno chiedendo in molti a Marina di Ravenna nell’ultimo mese, da quando sono iniziati i lavori di ripristino dello stabile abbandonato dentro la pineta. Chiuso da oltre 30 anni, il Regina d’Africa era stato un popolare luogo di ritrovo negli anni ’80 dentro la pineta che si trova tra via Trieste e il lungomare, all’altezza dell’ex Ghinea, ora Wine Lab. Prima noto come Locanda Garibaldi, la sua storia terminò con un incendio nel 1989. La pulizia, la recinzione, i nuovi pozzetti, la predisposizione per l’allacciamento delle utenze e di un cancello fanno pensare che possa avere nuova destinazione. L’idea di una nuova attività commerciale o residenziale spaventa i cittadini, che temono sporcizia e deturpamento dell’area naturale