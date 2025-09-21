Marina di Ravenna si arricchisce di una nuova proposta culturale e ricreativa: LudiMarina – la ludoteca del mare, uno spazio pubblico aperto a tutti, pensato per promuovere il gioco come strumento di socializzazione, apprendimento e benessere. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 27 settembre alle ore 16:00 alla galleria FaroArte (Largo Walter Magnavacchi, 6), sede della nuova ludoteca. L’evento sarà accompagnato da un rinfresco e dalla possibilità di provare in anteprima i giochi già disponibili.

Progetto ideato e realizzato dalla Pro Loco di Marina di Ravenna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, LudiMarina sarà un punto di riferimento per residenti e turisti, aperto gratuitamente a persone di ogni età. Al suo interno, sarà possibile accedere a una ricca collezione di giochi da tavolo, di carte e di ruolo, messi a disposizione dalla stessa Pro Loco. L’obiettivo è chiaro: creare un ambiente accogliente dove il gioco diventi occasione di incontro e condivisione.

Oltre all’accesso libero e gratuito, LudiMarina proporrà serate a tema in collaborazione con associazioni ludiche del territorio e, nelle mattinate, laboratori ludici per scuole e giovani, valorizzando il potenziale educativo del gioco.

In questa fase iniziale, la ludoteca sarà aperta il venerdì, sabato e domenica, dalle 20:00 alle 24:00. In futuro, l’orario verrà esteso con l’ambizione di rendere LudiMarina una presenza costante durante tutto l’anno. Collaborano con la Pro Loco le associazioni “Compagnia dell’Obelisco”, “Guardia Bizantina” ed “Elyisium” che parteciperanno ed organizzeranno serate. La Ludoteca è comunque aperta a chi vuole partecipare.