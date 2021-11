Marina di Ravenna auto centra la rotonda, gravissimo il conducente | VIDEO

Grave incidente questa mattina alle prime luci dell’alba alla rotonda Pinaroli, una Citroen C3 con a bordo un uomo di cui non si conoscono le generalità per cause in via di accertamento ha perso il controllo dell’auto centrando il manufatto dell’illuminazione per poi capovolgersi in via Trieste direzione Ravenna completamente distrutta. L’uomo è stato estratto dai Vigili del Fuoco, sul posto i sanitari del 118 che viste le gravissime condizioni hanno chiesto l’intervento dell’Elisoccorso giunto da Bologna per trasferire l’automobilista al Bufalini di Cesena, la strada è stata chiusa per diverse ore dalla Polizia Locale intervenuta per i rilevi del caso.