I Carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna hanno messo fine alla serie di furti che negli ultimi giorni stava allarmando turisti e stabilimenti balneari. In manette sono finiti un uomo e una donna accusati di aver compiuto numerosi colpi ai danni dei bagnanti, approfittando di borse e zaini lasciati incustoditi sotto gli ombrelloni.

La coppia, secondo le indagini, sottraeva portafogli e carte elettroniche che venivano immediatamente utilizzate per prelievi agli sportelli ATM o acquisti lampo. Le denunce, in costante aumento, hanno spinto i militari ad avviare un’operazione mirata con pedinamenti e controlli incrociati.

I due sono stati fermati mentre acquistavano pacchetti di sigarette da un distributore automatico utilizzando una carta di credito rubata. Addosso avevano diverse carte elettroniche sottratte e denaro contante.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per entrambi il divieto di ritorno in Emilia-Romagna, Marche e Veneto.