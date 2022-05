Da sabato 14 maggio a domenica 25 settembre la fruizione dell’area camper di Marina di Ravenna, in via del Marchesato, sarà regolamentata attraverso il pagamento delle tariffe recentemente deliberate dalla giunta, che dovrà avvenire attraverso il parcometro presente nell’area stessa.

L’area si trova in via del Marchesato, nel piazzale dopo il campo da calcio di fronte al civico 13, e prevede 67 stalli di sosta e privi di custodia; è attrezzata con punto scarico e adduzione acqua.

Le tariffe, in vigore per la stagione, saranno le seguenti: tariffa forfettaria, con validità 12 ore, a 9 euro; tariffa giornaliera a 15 euro (validità 24 ore); la durata massima della sosta sarà di 72 ore per un importo di 45 euro. Il biglietto emesso dal parcometro dovrà essere esposto in modo ben visibile.