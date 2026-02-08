Marina di Ravenna apre il “Carnevale dei ragazzi” con musica e colori

Marina di Ravenna ha ospitato il primo appuntamento del “Carnevale dei ragazzi” di Ravenna, la tradizionale manifestazione organizzata dalla Diocesi di Ravenna-Cervia, che anche quest’anno ha richiamato tantissime famiglie, bambini e curiosi.
Protagonista della giornata è stata la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi parrocchiali, con nove parrocchie che si sono cimentate sul tema “Musica, maestro”, declinandolo in modo creativo e coinvolgente.
Nel dettaglio, questi gli abbinamenti dei carri:
-
San Paolo ha portato in scena il Festival di Sanremo, tra luci, canzoni e atmosfera da grande palco;
-
San Vittore si è ispirata al film Disney Encanto, con colori vivaci e musiche coinvolgenti;
-
Marina di Ravenna ha scelto il Schiaccianoci, rievocando le suggestioni del grande balletto classico;
-
San Rocco ha puntato sulle canzoni dello Zecchino d’Oro, regalando sorrisi e nostalgia;
-
San Biagio e Redentore, in tandem, hanno sfilato insieme con un progetto condiviso;
-
Santa Maria in Porto ha fatto ballare il pubblico con la dance music;
-
Punta Marina ha proposto “Un mare di note”, carro vincitore dell’edizione 2025, molto apprezzato per originalità e impatto scenico.
-
Porto Fuori coreografie sulle note di Grease
La manifestazione ha registrato una partecipazione numerosa, favorita anche dal tempo clemente, non freddo e accompagnato da un tiepido sole, che ha reso ancora più piacevole il pomeriggio di festa.
Il Carnevale dei ragazzi proseguirà domenica 15 febbraio a Ravenna, nella tradizionale cornice di via di Roma, dove si terrà la sfilata conclusiva e la proclamazione finale del carro vincitore.
Un appuntamento che si conferma uno dei momenti più attesi del Carnevale ravennate, capace di unire comunità, musica e spirito di festa. 🎭🎶