Marina di Ravenna apre il “Carnevale dei ragazzi” con musica e colori

Marina di Ravenna ha ospitato il primo appuntamento del “Carnevale dei ragazzi” di Ravenna, la tradizionale manifestazione organizzata dalla Diocesi di Ravenna-Cervia, che anche quest’anno ha richiamato tantissime famiglie, bambini e curiosi.

Protagonista della giornata è stata la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi parrocchiali, con nove parrocchie che si sono cimentate sul tema “Musica, maestro”, declinandolo in modo creativo e coinvolgente.

Nel dettaglio, questi gli abbinamenti dei carri:

San Paolo ha portato in scena il Festival di Sanremo , tra luci, canzoni e atmosfera da grande palco;

San Vittore si è ispirata al film Disney Encanto , con colori vivaci e musiche coinvolgenti;

Marina di Ravenna ha scelto il Schiaccianoci , rievocando le suggestioni del grande balletto classico;

San Rocco ha puntato sulle canzoni dello Zecchino d’Oro , regalando sorrisi e nostalgia;

San Biagio e Redentore , in tandem , hanno sfilato insieme con un progetto condiviso;

Santa Maria in Porto ha fatto ballare il pubblico con la dance music ;

Punta Marina ha proposto “Un mare di note” , carro vincitore dell’ edizione 2025 , molto apprezzato per originalità e impatto scenico.

Porto Fuori coreografie sulle note di Grease

La manifestazione ha registrato una partecipazione numerosa, favorita anche dal tempo clemente, non freddo e accompagnato da un tiepido sole, che ha reso ancora più piacevole il pomeriggio di festa.

Il Carnevale dei ragazzi proseguirà domenica 15 febbraio a Ravenna, nella tradizionale cornice di via di Roma, dove si terrà la sfilata conclusiva e la proclamazione finale del carro vincitore.

Un appuntamento che si conferma uno dei momenti più attesi del Carnevale ravennate, capace di unire comunità, musica e spirito di festa. 🎭🎶