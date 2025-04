Maria Pia Timo tornerà al Teatro Alighieri per una nuova serata di beneficenza a favore dell’associazione “Amici di Enzo”, sabato 10 maggio alle 20.45.

Lo spettacolo “Una donna di prim’ordine”, sottotitolato “Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito” con la regia della stessa attrice e di Roberto Pozzi e la collaborazione di Sabrina Toscani di Organizzare Italia, contribuirà al sostegno delle opere educative degli “Amici di Enzo” che organizza la serata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e anche grazie al contributo di tanti amici e sostenitori che da tempo accompagnano questa avventura educativa.

I biglietti sono già disponibili sul sito del Teatro Alighieri oppure alla biglietteria del Teatro, in tutte le filiali de La Cassa di Ravenna Spa e gli uffici Iat di Ravenna e Cervia.

Per informazioni amicidienzo@gmail.com oppure 345 4511355.

In tempi in cui tutto sembra sfuggire, ci si dimentica dove si siano appoggiate le chiavi, gli occhiali, e gli oggetti quotidiani, l’assolo dell’attrice faentina, “Una donna di prim’ordine” cercherà di far ritrovare agli spettatori un po’ dell’ordine desiderato, sempre con la giusta dose di ironia.

Maria Pia Timo è una presenza attiva e apprezzata nel panorama artistico italiano, sia al cinema che in televisione e a teatro. La sua versatilità e il suo talento nel guardare al quotidiano e creare monologhi divertentissimi e attuali, nonché la sua duttilità come interprete, la rendono una delle attrici e comiche più amate. Tra tv e cinema ha partecipato, tra gli altri, a Zelig, Quelli che il calcio, Colorado; è stata Beatrice Tonelli nel film “Gli amici del Bar Margherita” di Pupi Avati, accanto a Neri Marcorè, e l’indimenticabile Lumaca in “Pinocchio” di Matteo Garrone, con Roberto Benigni. Contemporaneamente la sua passione per la cucina la rende protagonista di alcuni fortunatissimi programmi televisivi a tema gastronomico, tra cui spiccano le oltre sessanta puntate di Vespa Teresa in onda su Sky (Alice TV) da cui è tratto il libro.

Grazie a questa serata di beneficenza, l’associazione “Amici di Enzo”, che porta il nome di un medico modenese, morto precocemente in un incidente stradale e per il quale è in corso la causa di beatificazione, intende, come ogni anno, dare sviluppo a tutte le iniziative che sono state realizzate e a quelle che nasceranno dalla realtà e dalla creatività di soci e volontari impegnati da anni con passione in un luogo che fa crescere tutti, “perché donare il proprio tempo libero aiuta a scoprire il vero bisogno della vita umana”.

Gli “Amici di Enzo” svolgono da sempre la propria attività educativa sui giovani, grazie alla collaborazione delle istituzioni pubbliche, scolastiche e di realtà imprenditoriali, cooperative e fondazioni. Tutto questo è reso possibile tramite una straordinaria sinergia con il mondo del volontariato, che ha permesso di incrementare educazione e cultura nei giovani e nelle loro famiglie in anni di emergenza, come quelli della pandemia e delle alluvioni, i cui strascichi sono ancora presenti.

Le attività che in questi anni hanno avuto maggiore successo vanno dall’aiuto allo studio, per sostenere i ragazzi nelle loro difficoltà scolastiche e offrire strumenti efficaci ad acquisire capacità critica nei confronti della realtà, alla originale esperienza della Scuola Bottega (che nasce dalla collaborazione con imprese e scuole del territorio), alla iniziativa di UPpunto, nata nel periodo del Covid a sostegno dei ragazzi che non andavano a scuola e che continua ancora oggi, per educare i giovani a essere attenti a quel che capita e a giudicare i fatti più importanti della quotidianità.

L’associazione, che opera a Ravenna dal 2000 ed è giunta il 24 settembre 2021 alla inaugurazione di “Casa Marina” in via Faentina n. 284, ha anche recentemente inaugurato un nuovo spazio. Tramite i fondi raccolti attraverso la piattaforma di crowfunding IdeaGinger e al sostegno ricevuto dalla BCC ravennate, forlivese e imolese, è stata creata un’aula di informatica all’avanguardia. L’aula è dotata di quattro postazioni Pc ad alte prestazioni che permettono di intraprendere al meglio percorsi formativi di grafica e di supportare le attività di aiuto allo studio.