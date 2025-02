Maria Luisa Martinez è la nuova presidente del consiglio comunale di Faenza

È Maria Luisa Martinez la nuova presidente del consiglio comunale di Faenza. La consigliera è stata eletta martedì sera, durante la quarta votazione, resa necessaria dopo che le prime tre consultazioni, il 28 gennaio scorso, non erano terminate con la maggioranza delle preferenze richiesta dal regolamento. 17 i voti minimi obbligatori durante la scorsa seduta per eleggere il nuovo presidente del consiglio comunale. Un numero impossibile da raggiungere per i consiglieri del centrosinistra. Sarebbero stati indispensabili anche i voti dell’opposizione, la quale, però, ha preferito indicare il profilo di Massimiliano Penazzi, vicepresidente del consiglio comunale. Con la quarta votazione, invece, la maggioranza dei voti richiesti dal regolamento per l’elezione del presidente è scesa a 13.