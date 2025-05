Maria Elena Boschi a Ravenna: “È una città che funziona bene”

Maria Elena Boschi a Ravenna per sostenere Progetto Ravenna e la candidatura a sindaco di Alessandro Barattoni. L’incontro al Mercato Coperto ha toccato vari temi: partendo dall’astensionismo e dal ricambio generazionale in politica, Maria Elena Boschi ha affrontato la questione del campo largo, più facile da attuare nelle elezioni amministrative piuttosto che nelle elezioni politiche nazionali, della crisi energetica, complimentandosi con l’amministrazione comunale uscente per la decisione di ospitare il rigassificatore, e del tasso di occupazione, nel 2023 Ravenna ha sfiorato il 75%.