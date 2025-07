Venerdì 11 luglio alle ore 21.00, al Museo Carlo Zauli di Faenza, la Fototeca Manfrediana presenta una serata di approfondimento dedicata al progetto fotografico Mari El – A Pagan Beauty di Raffaele Petralla, pubblicato da Voglino Editrice.

Il volume nasce da un lungo lavoro di ricerca visuale e antropologica svolto tra il 2012 e il 2020 nella Repubblica di Mari El, una regione della Federazione Russa situata lungo il corso del fiume Volga. Qui vive il popolo dei Mari, una minoranza ugro-finnica che, nonostante le pressioni religiose e politiche subite nel corso dei secoli, ha mantenuto vive le proprie pratiche spirituali precristiane, basate su un culto animista e su una stretta connessione con gli elementi naturali.

Per questo, i Mari sono spesso definiti “l’ultimo popolo pagano d’Europa”. Ancora oggi celebrano riti collettivi nei boschi sacri, affidano i propri desideri e timori agli spiriti della natura e osservano pratiche antiche, come l’abbandono rituale delle case dei defunti o il sacrificio simbolico delle oche, considerate animali sacri.

Attraverso uno sguardo fotografico partecipe e mai invasivo, Petralla ha documentato in profondità questa realtà sospesa tra passato e presente, raccogliendo immagini che raccontano con delicatezza e potenza il volto quotidiano e spirituale di una cultura che resiste alla modernità.

Durante la serata, l’autore dialogherà con Gian Marco Magnani, della Fototeca Manfrediana, in un confronto aperto su fotografia, antropologia e narrazione visuale. L’incontro sarà accompagnato dalla proiezione di immagini tratte dal volume, permettendo al pubblico di immergersi nell’atmosfera del progetto e nelle storie che lo compongono.

Raffaele Petralla è fotografo documentarista videomaker e docente di fotografia. Si è diplomato alla Scuola Romana di Fotografia nel 2007, a Roma. Concentrandosi nella sua ricerca soprattutto su progetti di approfondimento a lungo termine, Raffaele ha lavorato negli ultimi 10 anni in Cina, Russia, Sud-Est asiatico e Africa. Collabora con le principali testate mondiali e i suoi lavori sono stati pubblicati da oltre 60 media internazionali tra cui: New York Times, National Geographic, GEO Germany, The Times, The Washington Post, Days Japan, The New Yorker, Internazionale, Der Spiegel, Vice, L’Espresso, De Volkskrant per citarne alcuni. Negli ultimi anni Petralla ha ricevuto diversi premi e nomination internazionali e i suoi lavori sono esposti in musei, gallerie e festival nel mondo.

Dal 2015 è membro dell’agenzia Prospekt Photographers. È docente di fotografia di reportage presso la Scuola Spaziotempo di Bari. Nel 2021 ha pubblicato il libro fotografico “Mari El, A Pagan Beauty” prodotto da Voglino editrice.

L’iniziativa è a ingresso libero. L’evento è organizzato dalla Fototeca Manfrediana, con la collaborazione di Federica Zani. Durante la serata sarà possibile acquistare copie del libro e confrontarsi direttamente con l’autore.