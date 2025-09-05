Il Partito Democratico di Ravenna esprime forte preoccupazione per il transito, avvenuto lo scorso 30 giugno, di un carico di munizioni diretto in Israele dal porto di Ravenna senza la necessaria autorizzazione dell’Uama.

«Si tratta di un episodio che richiede la massima chiarezza — afferma il segretario comunale del PD, Lorenzo Margotti — ed è indispensabile che il Governo faccia piena luce sull’accaduto».

Il PD di Ravenna sostiene con convinzione la posizione del sindaco Alessandro Barattoni e riconosce il segnale forte e unitario espresso dai sindacati portuali e dai lavoratori che hanno ribadito con chiarezza di voler essere costruttori di pace e non ingranaggi di guerra.

«Siamo al fianco del sindaco e del mondo del lavoro — conclude Margotti — per difendere legalità, trasparenza e pace, valori che devono guidare sempre l’azione delle istituzioni e del nostro porto».