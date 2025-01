“All’inizio dell’anno ho presentato la mia candidatura personale al Ministero dei Trasporti per ricoprire la carica di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centro-Settentrionale. Con una certa ironia, come sottolineato da La Pigna e Salvini Premier, si è ribadito che il prossimo presidente dell’Autorità Portuale non dovrebbe essere soltanto un profondo conoscitore del porto e delle attività portuali, ma anche, e soprattutto, un ravennate.

Per questo motivo, chiedo il supporto dei gruppi politici di opposizione, affinché si possa dare una svolta concreta al predominio del Partito Democratico, che negli anni ha dimostrato di interessarsi unicamente alla spartizione delle poltrone, trascurando i reali bisogni di Ravenna e dei suoi cittadini”

Ing. Maurizio Marendon