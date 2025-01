“Ormai sulla struttura cardine del traffico ravennate verso il nord è stato scritto di tutto, ma ciò che ancora non torna è che sia nuovamente sotto manutenzione “straordinaria inderogabili di sicurezza”, che lo vedrà nuovamente chiuso per un lungo periodo dalle ore 08.30 del 27 gennaio al alle ore 18.00 del 10 febbraio, come da ordinanza n. 48 del 20/01/2025. Cosa siano questi interventi e perché debbano essere eseguiti cosi frequentemente producendo oltre al disagio anche un elevatissimo costo che sta dissanguando le risorse pubbliche, non si sa. Costato undici milioni di euro ha dato i primi problemi fin dal collaudo di problemi quando fu riportato in officina per difetti nelle saldature della struttura portante. Dalla sua inaugurazione nel 2010, ha avuto fin da subito problemi di apertura giustificata nella necessità dei topi di tenere affilati i denti, mangiando i tubi idraulici. Poi la mancata apertura per il passaggio della madonna Greca patrona di Ravenna nel 2013 e l’anno successivo la mancata apertura per la veleggiata in Darsena che ha bloccato circa settanta barche. 9 giugno 2015 – 12 luglio 2017 – 31 luglio/11 agosto 2017 – 20/21 ottobre 2017. Manutenzione ordinaria dalle ore 22.00 alle ore 24.00 del 17 settembre 2020 ordinanza n. 1159 . Manutenzione ordinaria dalle ore 22.00 alle ore 24.00 del 18 settembre 2020 ordinanza n.1191. Manutenzione ordinaria dalle ore 22.00 alle ore 24.00 del 20 gennaio 2021 ordinanza n. 56. Manutenzione straordinaria dalle ore 19.00 del 23 aprile alle ore 03.00 del 24 aprile 2021 ordinanza n. 513. Manutenzione straordinaria dalle ore 19.00 del 4 giugno alle ore 03.00 del 5 giugno 2021 ordinanza n. 754. Manutenzione straordinaria dalle ore 09.00 alle ore 12.00 del 13 giugno 2022 ordinanza n. 1076. 12/16 giugno 2022. 18/22 luglio 2022 per ripristino normali condizioni di sicurezza ordinanza n. 1258. 15 dicembre 2022. Manutenzione straordinaria per ripristino saldature dalle ore 07.00 del 23 dicembre fino alle ore 22.00 del giorno 28 dicembre 2022 ordinanza n. 2174. Manutenzione straordinaria dalle ore 20.00 del 30 marzo alle ore 04.00 del 31 marzo 2023 ordinanza n. 405. Manutenzione straordinaria dalle ore 09.00 del 8 maggio alle ore 24.00 del 8 giugno 2023 ordinanza n. 639. Manutenzione non programmata per ripristino condizioni di sicurezza in data 12 giugno 2023 ordinanza n. 923. Lavori per collocazione n. 2 dossi rallentatori in data 13 giugno 2023 ordinanza n.927. Manutenzione straordinaria ed eliminazione dossi rallentatori dalle ore 06.00 del 3 luglio alle ore 24.00 del 6 luglio 2023 ordinanza n. 1031. Lavori di posa tubazioni acqua a servizio ponte dalle ore 06.00 alle ore 18.00 di ogni giorno lavorativo dal 23 al 30 agosto 2023 ordinanza n. 1285. Manutenzione straordinaria dalle ore 23.30 del 5 settembre alle ore 06.00 del 6 settembre ordinanza n. 1323. 7 marzo 2024. Manutenzione straordinaria dalle ore 23.00 del 29 agosto alle ore 07.00 del 30 agosto 2024 ordinanza n. 1300. Manutenzione straordinaria dalle ore 21.00 alle ore 23.00 del giorno 22 ottobre 2024 ordinanza n. 1642. 13 novembre 2024.

Ora perchè tutte manutenzioni straordinarie? Cosa ci stanno nascondendo e il nuovo progetto del ponte per i mezzi pesanti che avrà un costo di 30 milioni di euro sarà ugualmente deficitario?”

Maurizio Marendon