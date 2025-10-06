La Cassa di Ravenna Spa ha deciso di mettere in atto diverse importanti iniziative per supportare le imprese e le famiglie colpite dagli eventi meteo dell’ultimo fine settimana.

La Cassa di Ravenna Spa mette quindi a disposizione finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 attesteranno di avere subito danni. In particolare, la Cassa di Ravenna Spa mette a disposizione conti correnti, prestiti personali e finanziamenti per investimenti e finanziamenti ipotecari con condizioni particolarmente favorevoli in termini di durata, tassi e importi.



La Cassa di Ravenna prevede inoltre la possibilità per i clienti di chiedere la sospensione della quota capitale delle rate dei mutui ipotecari in essere per le famiglie residenti nelle zone colpite che dimostrano di aver subito danni.



“Con questi provvedimenti immediati e articolati la Cassa di Ravenna Spa, rafforza ancora una volta la propria presenza a sostegno delle famiglie, delle imprese e delle persone del territorio e conferma la sensibilità e la costante attenzione alle emergenze del territorio attestata più volte in occasione delle purtroppo frequenti recenti crisi climatiche che hanno così duramente colpito la regione Emilia Romagna”.