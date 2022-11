Uomini e mezzi del Comune, della Polizia locale, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, del volontariato di Protezione civile e di tutte le forze dell’ordine e dei soggetti istituzionali coinvolti continuano ad essere al lavoro per il monitoraggio e la gestione dell’attuale situazione legata al maltempo.

In particolare le località sulle quali si stanno al momento registrando le maggiori necessità di intervento sono Lido Adriano, Lido di Savio e la zona a nord di Casalborsetti, dove domani saranno valutati i danni sull’argine di protezione dal mare in adiacenza al poligono militare. A Lido Adriano e a Lido di Savio sono state inviate diverse motopompe e mezzi con sacchi di sabbia, da impiegare all’occorrenza. La Polizia locale ha attivato ulteriori turni di reperibilità per la fascia notturna. Secondo i dati di Arpae, il mareografo di Porto Garibaldi ha registrato alle 9.30 di martedì un valore di 1,47 metri, il più alto mai raggiunto negli ultimi 30 anni, invece il mareografo Ispra di Porto Corsini ha registrato un valore di 1,38 m. alle ore 8.30 di questo martedì.

Il sindaco Michele de Pascale è andato personalmente nelle zone dove si stanno registrando le maggiori criticità, per monitorare la situazione e ringraziare quanti stanno operando per la comunità. Si ricorda che anche nelle ore serali e notturne potranno esserci ulteriori fenomeni di ingressione marina, per effetto del moto ondoso e delle maree. Al momento risultano chiuse (tranne che ai residenti) via Trieste, in prossimità dello scolo Lama, via della Cooperazione a Casalborsetti e via delle Valli a Marina Romea. Si ricorda che anche le dighe foranee sono chiuse ed è vietato l’accesso. In base alle necessità potranno essere chiuse anche alcune altre strade, sempre consentendo il passaggio ai soli residenti.

Si raccomanda di non recarsi nelle frazioni costiere se non per motivi di necessità (esempio spostamenti casa – lavoro), di non accedere comunque ai tratti di strada prospicienti il litorale, agli scantinati e ai box interrati.

Qualora necessario saranno forniti aggiornamenti.