L’installazione dell’artista Gea Casolaro “Mare Magnum Nostrum”, composta da un mosaico di storie e fotografie che hanno come tema il Mediterraneo, entra ufficialmente a a far parte delle Collezioni del Museo Nazionale di Ravenna. A partire da oggi sarà quindi possibile ammirare l’installazione, che con le sue immagini vuole stimolare nello spettatore riflessioni legate ad alcune tematiche contemporanee come l’immigrazione e il rispetto dell’ambiente.