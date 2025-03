Da venerdì scorso, il Movimento 5 Stelle della provincia di Ravenna ha Marco Neri come nuovo Consigliere Provinciale.

Marco Neri, attualmente in carica come Consigliere Comunale a Faenza e membro dell’Unione Romagna Faentina, è un professionista con 35 anni di esperienza nel settore sanitario, lavorando come infermiere al 118 Romagna, e vanta una laurea in Sociologia.

“Con la sua nomina, il Movimento 5 Stelle intende consolidare la propria presenza e il proprio impegno all’interno del Consiglio Provinciale, portando un contributo critico e costruttivo alle tematiche locali”. Così in una nota il Senatore pentastellato e coordinatore regionale Marco Croatti, il coordinatore M5S dell’Emilia-Romagna Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale Massimo Bosi.

“In questa occasione, desideriamo esprimere il nostro ringraziamento all’uscente Consigliere Giancarlo Schiano per il lavoro svolto e per il prezioso contributo dato durante il suo mandato.

Auguriamo a Marco un proficuo e gratificante lavoro nel suo nuovo ruolo, certi che saprà rappresentare al meglio i valori e le istanze del Movimento 5 Stelle”.