«Dobbiamo dare la libertà ai ragazzi di fare sport, non possiamo negarglielo, voglio guardare mia figlia in faccia. Ho deciso di espormi perché non ho più nulla da perdere». Lo ha dichiarato l’ex pilota di MotoGP Marco Melandri, dal palco in piazza XXV aprile a Milano in occasione della manifestazione `no green pass´ organizzata da Italexit, il movimento fondato da Gianluigi Paragone.

Dopo le polemiche per aver dichiarato di essersi contagiato al Covid in maniera volontaria, Marco Melandri fa dietrofront e ritratta tutto. “Per una battuta ironica è uscita una tempesta… – ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex pilota di MotoGP -. Mi spiace ma non lo ho contratto volontariamente e non sono stato a contatto con un positivo“. “Scherzando dissi ‘se saró positivo sarà per necessità così avrò il Green Pass‘”, ha aggiunto.