Il coach della Consar Ravenna, Marco Bonitta, sarà ospite del Lions Club Bisanzio Ravenna domani sera, venerdì 21 febbraio, alle 19.30, nella sede del Circolo dei Forestieri (Via Corrado Ricci 22) per un incontro-dibattito sulle principali tematiche del mondo sportivo, non solo cittadino. Insieme a lui gli allenatori delle altre squadre principali della città: Simone Bandandi (Conad Olimpia Teodora), Massimo Cancellieri (Basket Orasì Ravenna) e Luciano Foschi (Ravenna FC). La serata sarà presentata e moderata da Giorgio Bottaro, attuale dg della Teodora, con esperienze e incarichi in passato anche nelle altre realtà sportive cittadine.

Alla serata, aperta al pubblico, è prevista anche la presenza di dirigenti dei quattro club e dei vice allenatori.

Al termine dell’incontro ci sarà un buffet.

Notizie dal campo Intanto, la prima squadra ha ripreso ieri gli allenamenti, dopo due giorni di riposo, successivi alla sfida con Perugia: oggi, nella seduta pomeridiana, si riaggrega Aleksa Batak, fermo da venerdì scorso in seguito ad un forte attacco febbrile. Il programma di lavoro prevede anche sedute di allenamento domani e sabato per poi riprendere la prossima settimana con la marcia di avvicinamento al match di Verona, prima delle quattro partite nelle quali la Consar deve cercare i punti che mancano per conquistare i playoff.

Notizie dal settore giovanile Under 14 della Consar da applausi: impegnata in Boy League, la formazione di Minguzzi ha vinto anche le ultime due partite del terzo concentramento, giocato domenica scorsa a Modena (battuti per 2-1 i padroni di casa e per 3-0 la Sir Safety Perugia), chiudendo con un eloquente 6 su 6 la fase di qualificazione, e accedendo alla finale nazionale di Fano (in programma dal 3 al 5 aprile) come migliore di tutte le squadre della prima fase, grazie ai 17 punti ottenuti. Oltre alla Consar si sono qualificate per la finale anche Itas Trentino, Videx Grottazzolina, Lube Civitanova, Gamma Chimica Brugherio e Kioene Padova. Le altre due finaliste emergeranno dal girone di spareggio tra le sei seconde classificate.

L’Under 18 di Marasca e Rossi ha iniziato la fase di Eccellenza regionale, con una vittoria per 3-0 (25-14, 25-15, 25-20) ai danni della Gas Sales Piacenza, e domenica 23, alle 18, ancora in casa (alla palestra Itis), affronta l’Universal Carpi. E sempre domenica 23 febbraio, ci sarà il debutto nella fase di Eccellenza regionale anche per l’Under 16 della Consar Romagna, a Ferrara, contro il Niagara 4 Torri.