Marcia della Pace 2025: in testa il messaggio ‘Insieme per la pace’

Nella diocesi di Ravenna-Cervia torna anche quest’anno il 31 dicembre la Marcia della pace, promossa dalla diocesi e ispirata al Messaggio di Papa Leone XIV, che fin dal suo primo discorso dalla Loggia delle benedizioni ha invocato una pace “disarmata e disarmante”. Il tema scelto, “La pace sia con voi. Verso una pace disarmata e disarmante”, guiderà un cammino che coinvolgerà numerose realtà civili e religiose della città. Il corteo è partito da Porta Adriana per arrivare in piazza San Francesco