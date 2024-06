Confermata l’anticipazione delle scorse ore. Marc Marquez ha firmato con la Ducati per il 2025, liberando così una sella al Gresini Racing Team, che ora sarà alla ricerca di un pilota per la prossima stagione. Lo spagnolo ha firmato un contratto Biennale con la casa di Borgo Panigale e sarà quindi compagno di squadra di Francesco Bagnaia. Prenderà il posto di Enea Bastianini, vicino alla KTM.

Marquez si è detto “Molto felice di poter vestire il colore rosso della squadra ufficiale di Ducati in MotoGP nella prossima stagione” raccontando come “Praticamente dal primo contatto con la Desmosedici GP mi sono divertito a guidarla e mi sono adattato subito bene. Da quel momento ho capito che il mio obiettivo era dover proseguire su questa strada, continuare a crescere e passare nella squadra dove Pecco Bagnaia si è laureato Campione del Mondo per due anni di fila”.