Si è tornati a lottare per le primissime posizioni nella domenica di Assen con Marc Marquez, che ha chiuso 4º questo ottavo appuntamento mondiale 2024. Una gara tutt’altro che semplice, con le temperature della pista decisamente più basse rispetto a venerdì e sabato e con una gran bagarre per il podio che ha visto il 93 impegnato con Viñales, Di Giannantonio e Bastianini.

Al termine della corsa, però, è arrivata la penalità per la pressione delle gomme non regolamentare, in parte dovuta ad un contatto alla curva uno. 16 secondi che sono valsi la 10ª piazza finale e solo 6 punti.

Alex Marquez, che partiva dalla prima fila, non ha invece trovato il passo perfetto e non è andato oltre l’ottava posizione (poi promossa a settima per la penalità del fratello). Punti comunque importanti e fiducia in vista del Sachsenring in programma tra meno di una settimana, dove entrambi i piloti cercheranno di rifarsi prima della pausa estiva.