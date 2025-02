Maratona sulla Sabbia a San Benedetto del Tronto a tinte faentine. Vincitore della 21^ edizione della corsa è stato il faentino Alessio Grillini. Terzo posto per un altro podista manfredo, Antonio Angelino. Entrambi gli atleti corrono per la Liferunner. Seconda piazza per Michelangelo D’Errico, della G.P. Pretruzi Runners. Grillini ha terminato la gara in 3:04.59, precedendo di poco più di 16 minuti D’Errico e di 21 minuti Angelino.

La manifestazione è stata organizzata da ASD Porto85, in collaborazione con il Comune di San Benedetto e la UISP. Partenza e arrivo si sono tenuti al circolo nautico “Ragn’a Vela”

A fianco della maratona da 42 Km, si sono disputate la mezza maratona, la gara competitiva da 14 Km e la 7 Km non competitiva.

Da quest’anno, la Maratona sulla Sabbia è entrata a far parte del Criterium Piceni&Pretuzi, che ingloba le gare disputate tra le province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo.