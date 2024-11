Per consentire lo svolgimento dell’edizione 2024 della Maratona di Ravenna città d’arte e delle podistiche collegate (la “Ravenna Half Marathon 21K” e la “Good Morning Ravenna 10k”) in programma domenica 10 novembre, saranno istituite diverse modifiche alla viabilità e alla sosta, già a partire da sabato 9 (alcune modifiche sono già in vigore dai giorni scorsi), che si possono così riassumere.

Le strade chiuse saranno:

dalle 14.30 del 9 novembre alle 21 del 10 novembre via di Roma (nel tratto compreso fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini)

dalle 6 alle 21 del 10 novembre viale Santi Baldini, via Cesarea (nel tratto compreso fra viale Santi Baldini e via Renato Serra) e via Alberoni (nel tratto compreso fra viale Santi Baldini e via di Roma)

dalle 6 del 10 novembre fino a cessate esigenze di corsa (ore 16 circa) il tratto stradale di collegamento fra via Destra Canale Molinetto e via Sinistra Canale Molinetto (antistante al Vivaio Siboni)

dalle 7 del 10 novembre fino a cessate esigenze di corsa (ore 16 circa) via Darsena (nel tratto compreso fra via Antico Squero e via Candiano)

dalle 8 del 10 novembre fino a cessate esigenze di corsa (ore 16 circa) tutto il percorso di gara con alcune eccezioni: il centro storico (eccetto via di Roma e zona giardini pubblici), la zona di via delle Industrie/parco Teodorico, via Chiavica Romea e la zona del quartiere San Giuseppe saranno riaperte orientativamente alle 13 circa; le strade di Ponte Nuovo e Classe saranno riaperte orientativamente alle 14 circa; le restanti strade saranno riaperte a mano a mano che si libereranno.

dalle 19 del 9 novembre alle 21 del 10 novembre Darsena di città costituita da via Cavalcoli, via Boldrini, via D’Alaggio, largo della Polizia municipale, largo Baldini, rotonda Sabadini e via Manfredi.

Per quanto riguarda i divieti di sosta, saranno istituiti:

dalle 12 del 9 novembre alle 21 del 10 novembre via di Roma (nel tratto compreso fra via Guaccimanni e viale Baldini);

dalle 8 del 7 novembre alle 21 dell’11 novembre via di Roma (nel tratto antistante al giardino del Mar e fino a viale Baldini);

dalle 12 del 9 novembre alle 21 del 10 novembre via delle Industrie (nell’area antistante all’uscita del percorso pedonale e ciclabile proveniente da via Montecatini)

dalle 20 del 9 novembre alle 21 del 10 novembre Viale Baldini, via Cesarea (nel tratto compreso fra viale Baldini e via Serra), via Alberoni (nel tratto compreso fra viale Baldini e via di Roma), via di Roma (3 stalli antistanti al civico 161), largo Tavelli, via Castel San Pietro (nel tratto compreso fra largo Tavelli e via Serra), via Argentario, via Serra (nel parcheggio al civico 68), via Pirano (nel tratto compreso fra via Cherso e via Cavalcoli), via Casadei, via delle Industrie (nel tratto compreso tra il civico 52 e via Carnaro e antistante al civico 35), piazza Caduti per la Libertà (negli stalli moto e in 2 stalli riservati ai disabili a lato del Methius Café), via Lago Maggiore (nel tratto compreso fra via Lago di Misurina e la cabina Enel), via Lago di Carezza (nel tratto compreso fra il civico 114 e via Patuelli).

dalle 20 del 9 novembre alle 17 del 10 novembre piazza D’Annunzio (nel tratto compreso fra via Rondinelli e via De Gasperi), via Darsena (nel tratto compreso fra il civico 22 e via Candiano), via Guidone (nel tratto compreso fra il civico 24 e piazza Caduti per la Libertà), via Pomposa (nel tratto compreso fra il civico 11 e via Aleppo), via Aleppo, via Chiavica Romea (nel tratto compreso fra via delle Industrie e il civico 9) e via Cesarea (nel tratto compreso fra via Serra e via Monti).

dalle 8 del 6 novembre alle 21 del 12 novembre piazzale Segurini

Divieti di transito e sosta nel parcheggio del Pala De Andrè:

dalle 20 dell’8 novembre alle 21 del 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia lato est adiacente al muro di cinta, limitatamente al tratto compreso fra via Destra Canale Molinetto e le biglietterie

dalle 7 del 7 novembre alle 24 del 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli nelle corsie lato ovest e centrali

dalle 20 del 9 novembre alle 21 del 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli in tutta la restante parte del parcheggio

Modifiche al servizio di trasporto pubblico

Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre le linee del trasporto pubblico che transitano nelle zone della città e del litorale interessante dal percorso di gara subiranno temporanee interruzioni o modifiche al loro percorso. Già dalla giornata di sabato, con l’interdizione al traffico di via di Roma nel tratto da via Guaccimanni a viale S. Baldini per consentire l’allestimento della manifestazione, dalle 14.30 alle 24 sono previste modifiche di percorso alle linee 4, 149 e 156. Saranno inoltre soppresse le fermate 041-043 in via Carducci e 075- 077 in via di Roma. Sarà possibile utilizzare le fermate alternative in piazzale A. Moro per le linee 149 e 156 e stazione FS per la corsa delle 17:25 della linea 149.

Domenica 10 novembre e modifiche maggiormente impattanti riguarderanno le linee che percorrono la zona del litorale, a causa della temporanea chiusura delle strade alternative alla via Trieste. In particolare, le linee 1, 3, 4, 18, 70, e 80 dirette a Lido Adriano, Punta Marina, ospedale e al cimitero, effettueranno la prima corsa del mattino e saranno successivamente interrotte, o subiranno delle temporanee deviazioni. Il servizio riprenderà regolarmente in coincidenza con la progressiva riapertura delle strade da parte della Polizia Locale.

Saranno previste deviazioni anche per le linee 149 e 156 che subiranno importanti modifiche dalle 6 alle 21 di domenica 10 novembre.

Tutte le modifiche al servizio e i percorsi utilizzati sono riportati nell’apposita pagina sul sito di Start Romagna

Navetta gratuita per i partecipanti

Gli organizzatori della Maratona hanno messo a disposizione dei partecipanti un servizio di navetta gratuito, svolto da Start Romagna, che effettua servizio andata e ritorno tra i parcheggi viale Pallavicini (fermata Pallavicini), viale Europa (fermata Europa) e i parcheggi di via Travaglini (fermate Sva-Dakar e Coop).