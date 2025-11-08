Per consentire lo svolgimento dell’edizione 2025 della Maratona di Ravenna città d’arte e delle podistiche collegate (la “Consar Ravenna Half Marathon 21K” e la “Martini Good Morning Ravenna 10K”) in programma domenica 9 novembre, saranno istituite diverse modifiche alla viabilità e alla sosta, già a partire da sabato 8 (alcune modifiche sono in vigore dai giorni scorsi), che si possono così riassumere.

Le strade chiuse saranno:

dalle 14:30 dell’8 novembre alle 21 del 9 novembre via di Roma (nel tratto compreso fra via G. Guaccimanni e viale S. Baldini)

dalle 8 del 5 alle 21 dell’11 novembre piazzale F. Segurini

dalle 6 alle 21 del 9 novembre viale S. Baldini, via Cesarea (nel tratto compreso fra viale S. Baldini e via R. Serra) e via G. Alberoni (nel tratto compreso fra viale S. Baldini e via di Roma)

dalle 6 fino a cessate esigenze (ore 16 circa) del 9 novembre tratto stradale di collegamento fra via destra Canale Molinetto e via Sinistra Canale Molinetto (antistante al Vivaio Siboni)

dalle 7 fino a cessate esigenze (ore 16 circa) del 9 novembre via della Darsena (nel tratto compreso fra via dell’Antico Squero e via Candiano)

dalle 8:00 fino a cessate esigenze (ore 16 circa) del 9 novembre tutto il percorso di gara con alcune eccezioni: il centro storico (eccetto via di Roma e zona giardini pubblici), la zona di via delle Industrie/Parco Teodorico, via Chiavica Romea e la zona del quartiere San Giuseppe saranno riaperte orientativamente alle 13 circa; le strade di Ponte Nuovo e Classe saranno riaperte orientativamente alle 14 circa; le restanti strade saranno riaperte mano a mano che si libereranno

Dalle 19 dell’8 novembre alle 21 del 9 novembre Darsena di città costituita da via L. Cavalcoli, via A. Boldrini, via D’Alaggio, largo della Polizia municipale e provinciale, largo R. Baldini, rotonda W. Sabadini e via E. Manfredi

Per quanto riguarda i divieti di sosta, saranno istituiti:

Dalle 12 dell’8 novembre alle 21 del 9 novembre via di Roma (nel tratto compreso fra via G. Guaccimanni e viale S. Baldini); sul lato est, nel tratto compreso fra via Cerchio e l’accesso a piazzale F. Segurini, il divieto sarà in vigore dalle 8 del 6 novembre alle 21 del 10 novembre. Via delle Industrie (nell’area antistante all’uscita del percorso pedonale e ciclabile proveniente da via della Montecatini)

Dalle 20 dell’8 alle 21 del 9 novembre viale S. Baldini (eccetto il lato destro nel tratto compreso fra via di Roma e il civico 9, dove sarà in vigore dalle 8 del 5 alle 21 dell’11 novembre), via Cesarea (nel tratto compreso fra viale S. Baldini e via R. Serra), via G. Alberoni (nel tratto compreso fra viale S. Baldini e via di Roma), via di Roma (n. 3 stalli antistanti al civico 161), largo A. S. Tavelli, via Castel San Pietro (nel tratto compreso fra largo A. S. Tavelli e via R. Serra), via G. Argentario, via R. Serra (nel parcheggio sito al civico 68), via Pirano (nel tratto compreso fra via Cherso e via L. Cavalcoli), via S. Casadei, via delle Industrie (nel tratto compreso tra il civico 52 e via Carnaro e antistante al civico 35), piazza Caduti per la Libertà (negli stalli moto, nello stallo riservato alle donne in stato di gravidanza e in n. 1 stallo riservato ai disabili a lato del Methius Café), via Lago Maggiore (nel tratto compreso fra via Lago di Misurina e la cabina Enel), via Lago di Carezza (nel tratto compreso fra il civico 114 e via V. Patuelli)

Dalle 20 dell’8 alle 17 del 9 novembre piazza G. D’Annunzio (nel tratto compreso fra via N. Rondinelli e via A. De Gasperi), via della Darsena (nel tratto compreso fra il civico 22 e via Candiano), via Guidone (nel tratto compreso fra il civico 24 e piazza Caduti per la Libertà), via Pomposa (nel tratto compreso fra il civico 11 e via Aleppo), via Aleppo, via Chiavica Romea (nel tratto compreso fra via Delle Industrie e il civico 9), via Cesarea (nel tratto compreso fra via R. Serra e via V. Monti), via P. Costa (nel tratto compreso fra il civico 53 e via degli Ariani), via Carnaro (nel tratto compreso fra via Salona e via Lagosta), via Lagosta (per un tratto della lunghezza di circa 20 m. in prossimità di via Carnaro) e via Magazzini Posteriori (nel tratto in prossimità dell’intersezione con via A. Boldrini)

Dalle 8 del 5 alle 21 dell’11 novembre piazzale F. Segurini e viale S. Baldini (nel tratto compreso fra via Di Roma e il civico 9)

Divieti di transito e sosta nel parcheggio del Pala De Andrè:

Divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia lato est adiacente al muro di cinta, limitatamente al tratto compreso fra via Destra Canale Molinetto e le biglietterie, dalle 20 del 7 novembre alle 21 del 9 novembre

Divieto di transito per tutti i veicoli nelle corsie lato ovest e centrali, dalle 7 del 6 novembre alle 24 del 9 novembre

Divieto di transito per tutti i veicoli nelle corsie lato est e centrali dalle 20 dell’8 novembre alle 21 del 9 novembre

Modifiche al servizio di trasporto pubblico

Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre le linee del trasporto pubblico che transitano nelle zone della città e del litorale interessante dal percorso di gara subiranno temporanee interruzioni o modifiche al loro percorso.

Tutte le modifiche al servizio e i percorsi utilizzati sono riportati nell’apposita pagina sul sito di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-deviazioni-per-25-maratona-di-ravenna-citta-darte-l8-9-novembre/

Navetta gratuita per i partecipanti

Il Comune di Ravenna ha messo a disposizione dei partecipanti un servizio di navetta gratuito, svolto da Start Romagna, che effettua servizio andata e ritorno tra i parcheggi viale Pallavicini (fermata Pallavicini), viale Europa (fermata Europa) e i parcheggi di via Travaglini (fermate Sva-Dakar e Coop).

Per maggiori informazioni: https://www.startromagna.it/news/navetta-maratona-di-ravenna-25/