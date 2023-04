E’ una Maratona del Lamone grandi firme quella che andrà in scena a Russi domani mattina. Tra gli oltre 600 iscritti alla maratona ravennate spicca infatti la presenza del kenyano Rodgers Maiyo, tesserato per l’Atl.Brugnera Friulintagli che nel 2022 ha vinto le mezze di Torino e Vinovo e quest’anno ha corso a Varsavia in 1h04’23” dopo un cedimento nel finale. Suo obiettivo non è solo la vittoria, ma anche scendere sotto il record stabilito lo scorso anno dal ruandese Jean Baptiste Simuneka in 2h15’06”.

A sfidarlo alcuni atleti di spicco del panorama italiano come David Colgan, recente vincitore della Bologna Marathon; Matteo Lucchese, primo a Misano in gennaio e terzo a Terni il mese successivo; Stefano Velatta, ligure vincitore di varie maratone in giro per l’Italia. La prova femminile non sarà da meno, per la presenza dell’ultramaratoneta Silvia Luna, miglior azzurra ai Mondiali 2022 nella 100 Km e prima quest’anno alla 50 KM del Conero e terza alla Strasimeno. Come lei appartenente al Grottini Team, Barbara Cimmarusti, con un personale di 3h08” ma proverà a far saltare il banco Samantha Graffiedi, quest’anno terza a Misano.

Ricordiamo che ci si può ancora iscrivere alla gara di 42,195 km, al costo di 50 euro provvedendo direttamente ai tavoli di segreteria posti in Piazza Farini, sede di partenza e arrivo della corsa, dalle 10:00 alle 20:00 del giorno di vigilia e anche al mattino di gara, fino alle ore 8:30. Il via alle ore 9:00, a seguire il ricco programma di eventi di contorno, dalle prove non competitive sui 10 e 6 km alle gare per i più piccoli per il circuito Promesse di Romagna. Tutto in attesa dell’arrivo dei primi.