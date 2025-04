Si sono svolte nei giorni scorsi le Assemblee elettive di CNA Riolo Terme e CNA Casola Valsenio, alla presenza dei Sindaci dei rispettivi comuni, Federica Malavolti e Maurizio Nati.

Durante l’Assemblea è stato affrontato il tema delle catastrofi naturali che hanno colpito la valle del Senio negli ultimi due anni: alluvione, frane, terremoto. In particolare, sul frangente alluvione e frane, i Sindaci fatto un resoconto, quantificando i danni complessivi degli ultimi eventi e rimarcando i ritardi e le mancanze nel riconoscimento di tali danni.

Si è poi affrontato il tema degli interventi di ripristino a seguito dell’alluvione del 2024 e degli ultimi eventi franosi di marzo 2025, che pesano per qualche milione di euro sui bilanci comunali e che non hanno coperture. Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che la struttura commissariale, oggi guidata dall’Ing. Curcio, non ha giurisdizione negli eventi catastrofali successivi al maggio 2023.

CNA, associazione imprenditoriale fortemente legata al territorio, ha deciso di avere come focus proprio la protezione del territorio, delle persone e delle imprese: le nostre imprese stanno nel e con il proprio territorio.

Passando alla fase elettiva, gli Associati di Riolo Terme hanno eletto nel ruolo di Presidente l’imprenditrice Mara Spoglianti e come Vicepresidente Rudi Pozzetto. Il direttivo comunale viene poi completato da Silvano Malavolti e Christian Bertoni.

Per quanto riguarda Casola Valsenio, Davide Finoia è stato eletto Presidente, mentre Alessandro Rivola assume il ruolo di Vicepresidente.