Venerdì 1 novembre, Festa di Ognissanti, il MAR e la mostra I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì sono aperti al pubblico con orario festivo delle 10.00 alle 19.00 e nel fine settimana sono in programma per una serie di attività per approfondire le tematiche dell’esposizione.

Per i più piccoli e le loro famiglie sabato 2 novembre alle ore 16 un incontro speciale: Genitori&Bambini. Un percorso articolato in una breve visita guidata alla mostra I’M A MOSAIC!, seguito da un’ attività in laboratorio dove è possibile sperimentare, ispirati dalle opere ammirate in mostra, un utilizzo personale, originale e creativo della tecnica musiva, tra esperienza, consapevolezza di sé, progetto e invenzione. Si parte dall’assunto di I’M A MOSAIC, IO SONO UN MOSAICO che porta i bambini ad esprimere la propria identità e le proprie emozioni. L’attività è consigliata per bambini dai 5 anni in su, € 6 bambini, € 8 genitori con visita guidata e laboratorio (durata 1h/30)

Informazioni e prenotazioni 0544 482477 o prenotazionimar@ravennantica.org

Domenica 3 novembre alle ore 17 e per tutte le domeniche a seguire fino al 12 gennaio 2025, visita guidata per approfondire i temi della mostra I’M A MOSAIC! Un affascinante percorso che porta il visitatore alle origini della rinascita del mosaico avvenuta a Ravenna negli anni Venti, con le esperienze fondamentali degli anni Cinquanta del ‘900, fino alle sorprendenti interpretazioni della tessera nell’arte contemporanea.€ 14 ingresso e visita guidata (durata 1h) Informazioni e prenotazioni 0544 482477 o prenotazionimar@ravennantica.org