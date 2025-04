Il Comune di Faenza ha comunicato nella giornata di oggi che per lavori di manutenzione straordinaria, già da lunedì 07/04/2025 si è resa necessaria la chiusura del tratto di via Severoli dopo l’incrocio con via Nazario Sauro.

I lavori, e la conseguente chiusura della strada, proseguiranno fino a mercoledì 09/04/2025 alle ore 17:00