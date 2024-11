Al fine di consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria alla rampa del traghetto, a partire da domani, mercoledì 13 novembre, cambierà la viabilità d’accesso. Per l’intera durata dei lavori, che dovrebbero esaurirsi in due settimane, per accedere al traghetto, sia da Marina di Ravenna che da Porto Corsini, dovranno essere utilizzati i varchi lato mare. Le modifiche alla viabilità d’accesso saranno debitamente segnalate.

Le emettitrici di terra resteranno regolarmente in funzione per consentire a pedoni e ciclisti di munirsi di biglietto prima di accedere ai varchi provvisori, mentre per le auto sarà attiva la vendita a bordo.