Si comunica che, a seguito di un intervento di manutenzione e verifica di un cornicione della facciata del Palazzo Comunale, nella giornata di domani sarà interrotta la viabilità in Via Naldi, nel tratto antistante il palazzo comunale.

Le operazioni prenderanno avvio a partire dalle ore 8.00 e si protrarranno per l’intera giornata. Durante l’intervento, la viabilità locale subirà alcune modifiche: Via Metelli, Piazzetta Porta Gabolo e Piazza Marconi sarannotemporaneamente a doppio senso di marcia.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo eventuali spostamenti.