Un incontro con cittadini e simpatizzanti all’insegna della musica dal vivo con il gruppo “Le Panche di legno”, accompagnata da pizza, ciambella e bisò.

Ha scelto la semplicità e l’allegria Manuela Rontini, candidata del Partito Democratico alle elezioni regionali di domenica prossima a sostegno di Stefano Bonaccini, per concludere la propria campagna elettorale nel centro storico della “sua” Faenza. L’appuntamento infatti è per giovedì 22 gennaio a partire dalle ore 19.30 in Piazza Nenni, alla presenza del Segretario provinciale del PD Alessandro Barattoni

«Sono state settimane intense – afferma Manuela Rontini – mi sono confrontata con tantissime persone sul futuro della nostra Regione, ho raccolto emozioni, idee, suggerimenti, cercando di trasmettere la passione e l’orgoglio di essere figlia di questa terra. Sono grata a tutti, perché per me la politica è innanzitutto “stare assieme”. La conclusione di questa campagna elettorale non poteva perciò che essere un momento di festa per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta e incoraggiata».