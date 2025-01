Manto stradale: pianificati interventi di manutenzione straordinaria in via Punta Stilo

Continua il dibattito per quanto riguarda le condizioni del manto stradale all’interno del territorio comunale.

Per quanto riguarda via Punta Stilo, in prossimità dell’incrocio con via dei Bersaglieri e all’altezza di piazza Brigata Pavia, Lista per Ravenna ha presentato un’interrogazione segnalando le condizioni della strada e i pericoli che derivano dalla presenza di buchi, sassi e spaccature.

L’assessore Del Conte, in risposta, ha riconosciuto lo stato dell’asfalto e, nonostante siano già stati svolti lavori di manutenzione a giugno e a gennaio, ha pianificato una manutenzione straordinaria all’intera pavimentazione stradale.

I lavori, pianificati in relazione alle risorse disponibili, inizieranno con l’arrivo della bella stagione.