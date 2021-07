Si è verificato martedì pomeriggio, intorno alle 18.30, un incidente stradale lungo la provinciale 47 Borello che collega Castel Bolognese a Bagnara di Romagna. Una delle persone coinvolte nell’incidente è impegnato a cercare le persone che lo hanno aiutato dopo il sinistro stradale per chiederne anche la testimonianza: l’uomo, al volante di una Opel Zafira, stava percorrendo la provinciale in direzione Bagnara di Romagna. All’altezza del civico 2080, l’automobilista ha iniziato la manovra di sorpasso di un camion che stava procedendo nella stessa direzione ad andatura più lenta. Tuttavia, durante il sorpasso, secondo la ricostruzione dell’uomo, il camion avrebbe iniziato a sua volta una manovra di sorpasso di un altro mezzo, spingendo quindi di fatto l’Opel Zafira fuori strada dopo un impatto fra i due mezzi. Inutile è stato per l’automobilista l’aver suonato il clacson nel tentativo di avvisare l’altro conducente su quanto stava accadendo. L’auto è quindi precipitata in un terreno a lato della carreggiata, terminando in un fossato ribaltata su un fianco. Fortunatamente per l’automobilista alla guida non ci sono state particolari conseguenze.

Dopo l’incidente stradale, il camion avrebbe proseguito il proprio viaggio senza arrestarsi a prestare soccorsi e senza quindi ottemperare agli obblighi di legge in caso di incidenti stradali. Si sono però fermate altre persone che hanno quindi aiutato l’automobilista. Sul posto sono intervenuti, dopo la chiamata alla centrale operativa, gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri di Castel Bolognese.