“Ci è stato segnalato che alcuni manifesti elettorali di Emilia-Romagna Coraggiosa e di altri partiti del centrosinistra sono stati vandalizzati e imbrattati” afferma il coordinamento provinciale di Emilia-Romagna Coraggiosa, il movimento politico di sinistra che fa parte della coalizione a sostegno della rielezione di Stefano Bonaccini a presidente della regione Emilia-Romagna nelle elezioni del 26 gennaio.

“Questo è un gesto provocatorio che non ci stupisce, considerato il clima intimidatorio e privo di contenuti che in alcune zone della Regione ha assunto questa campagna elettorale.

Vogliamo esprimere solidarietà alle altre forze politiche colpite, rassicurando tutti i cittadini che andremo avanti, come e più di prima, per fare conoscere le nostre proposte per il futuro e i nostri candidati a sostegno della rielezione di Stefano Bonaccini”.