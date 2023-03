Sabato 11 marzo, i locali di Faventi Sales, in via San Giovanni Bosco 1, ospitano il corso di formazione e aggiornamento per il rilascio dell’abilitazione di addetto alle segnalazioni aggiuntive (ASA), un’abilitazione rilasciata dal Ministero dell’Interno – Compartimento di Polizia Stradale dell’Emilia-Romagna per la sicurezza e la regolamentazione del traffico nelle gare ciclistiche e manifestazioni sportive in generale.

Il corso di formazione, organizzato dalla FCI, è della durata di 8 ore e prevede il superamento di un esame. Possono farne richiesta tutti i maggiori di 18 anni, in possesso della patente di guida che non abbiano pendenze penali o giudiziarie in corso.

In caso di rinnovo dell’abilitazione, il corso di aggiornamento prevede 5 ore e nessun superamento di esame finale.

Il programma del corso di formazione

Ore 8.30 – inizio lavori Ore 13.30 -14.30: pausa Ore 14.30 -18.00: ripresa e conclusione lavori esami compresi. Temi: a) autorizzazioni ed ordinanze per lo svolgimento delle gare ciclistiche, impostazione scorte di polizia o scorta tecnica, dispositivi di segnalazione, violazioni e sanzioni – b) segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico – c) servizi di polizia stradale ed espletamento degli stessi – d) regole di svolgimento delle manifestazioni sportive – e) obblighi del capo scorta e del personale di scorta tecnica – f) attrezzature per servizi di segnalazione e relative modalità operative – g) apparati radio per i collegamenti – h) la corsa vista dai corridori e tecnici al seguito. Norme e regolamenti FCI. Le materie saranno trattare da docenti abilitati dalla FCI.

Quota di partecipazione 20 euro.

Il corso viene attivato con un numero minimo di 15 iscrizioni: i posti sono limitati a 40 partecipanti. Le adesioni devono pervenire entro lunedì 6 marzo scrivendo all’indirizzo mail: scfaentina@libero.it e, per conoscenza alla mail: emilia@federciclismo.it allegando la scheda di iscrizione.