A quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, si è svolta oggi in Piazza del Popolo a Ravenna una partecipata manifestazione di solidarietà al popolo ucraino, promossa dall’associazione Malva – Ucraini di Ravenna APS, alla quale è stato rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno costante nel mantenere viva l’attenzione su una tragedia ancora in corso.

Il Partito Liberaldemocratico ha preso parte all’iniziativa con propri rappresentanti e militanti, ribadendo una posizione definita: sostegno al popolo ucraino, difesa del diritto internazionale e condanna di ogni aggressione ai danni di uno Stato sovrano.

La presenza in piazza di cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni ha dato vita a un momento significativo, all’insegna dei valori europei di libertà, democrazia e autodeterminazione dei popoli.

Particolarmente rilevante è stata anche la partecipazione di una rappresentanza di cittadini iraniani, testimonianza di come la difesa dei diritti e della dignità umana superi i confini nazionali e sappia unire comunità diverse attorno a principi condivisi.

Sul piano politico, tuttavia, la partecipazione delle forze partitiche è apparsa non particolarmente strutturata. Pur in presenza di singole adesioni e rappresentanze istituzionali, è mancata una partecipazione ampia e riconoscibile dei partiti, sia di centrodestra sia di centrosinistra.

Il Partito Liberaldemocratico sottolinea come, su temi di questa portata, sia fondamentale che la politica sappia esprimere con maggiore chiarezza e visibilità il proprio impegno, anche attraverso una presenza pubblica nei momenti simbolici come quello odierno, che rappresentano non solo un gesto di solidarietà, ma anche una presa di posizione sui valori fondanti della convivenza internazionale.