La comunità ucraina della città di Faenza ha organizzato domenica 3 aprile alle ore 16:30 in Piazza del Popolo una manifestazione per la pace.

“L’iniziativa nasce dalla volontà di ringraziare la comunità locale per l’accoglienza espressa ai profughi arrivati in Romagna, di manifestare pubblicamente la nostra vicinanza agli ucraini rimasti forzatamente a combattere per la libertà e a sensibilizzare tutti i cittadini verso una politica basata sul dialogo, sulla fratellanza dei popoli e sulla libertà di espressione”.

Alla manifestazione sono invitati tutti i cittadini che condividono e sostengono tali principi di pace.

Alla manifestazione interverranno il Sindaco di Faenza, la consigliera regionale Manuela Rontini, l’assessore al welfare Davide Agresti, i rappresentanti della Caritas Diocesana, la Presidente del Lions Club Faenza Lioness e molti altri che con grande sensibilità hanno accolto il nostro invito.

Sabato 2 aprile è prevista inoltre un’altra manifestazione organizzata dal gruppo spontaneo “Ecopacifisti contro ogni discriminazione”. L’appuntamento è dalle 15.45 alle 18 al Parco Tassinari di Faenza. Previsto uno spettacolo di burattini per bambini, alle 15.45, a cura del burattinaio Piero Nissim, musicista e esperantista. Dalle 16.30 dibattito sul tema “Dalla guerra al virus al virus della guerra” con l’intervento di Pasquale Pugliese, impegnato da anni per il disarmo, militare e culturale, segretario nazionale del Movimento Nonviolento fino al 2019, autore di “Introduzione alla filosofia della nonviolenza di Aldo Capitini” e “Disarmare il virus della violenza”.

Sarà presente la “stoviglioteca” e la libera biblioteca popolare a pedali

In caso di pioggia la manifestazione si terrà sotto il gazebo del Rione Verde