Per una manifestazione in programma venerdì 11 aprile, dalle ore 8.30 alle 11, viene disposto il divieto di transito in via Calamelli, via Mezzarisa, via Bettisi, via Mazzanti, via Lapi, via Renaccio, corso Saffi e piazza del Popolo, per il solo tempo necessario al transito del corteo in quelle strade.