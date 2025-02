Manifestazione Per il Clima: “Il rigassificatore? È la punta dell’iceberg”

A due giorni dall’arrivo della nave rigassificatrice Bw Singapore al largo di Ravenna, arriva anche la manifestazione di “Per il clima – Fuori dal Fossile”, che si terrà domenica alle 14.30 al Molo Dalmazia. Si chiede una roadmap sui tempi di dismissione del rigassificatore, un monitoraggio continuo della qualità dell’aria e un impegno reale delle istituzioni per tagliare i sussidi alle fonti fossili. Si prospetta un anno di manifestazioni per “Per il clima”, che entreranno nel vivo in aprile con l’arrivo della fiera dell’Oil & Gas OMC