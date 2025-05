Manifestazione per Gaza a Faenza

In Piazza del Popolo, a Faenza, si è tenuta sabato pomeriggio “Faenza per Gaza – Reading per la Palestina libera”, un momento collettivo di denuncia e solidarietà con il popolo palestinese.

“L’evento nasce come risposta all’indifferenza verso il massacro in corso nella Striscia di Gaza, dove – secondo fonti autorevoli come le Nazioni Unite, Amnesty International e la relatrice speciale Francesca Albanese – si sta consumando un genocidio”.

“Con oltre 60.000 morti e 120.000 feriti accertati, la distruzione del popolo palestinese da parte di Israele avviene attraverso:

• bombardamenti su scuole, ospedali e campi profughi,

• blocco degli aiuti umanitari,

• uso sistematico della fame come arma di guerra,

• uccisione deliberata di giornalistə, medicə, insegnanti e bambinə,

• costruzione di veri e propri campi di concentramento.

A ciò si aggiunge la politica di apartheid e occupazione israeliana che priva il popolo palestinese di diritti fondamentali”.