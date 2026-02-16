Manifestazione di Coldiretti a Bologna: 11 proposte per sostenere il reddito degli agricoltori

Mobilitazione di Coldiretti a Bologna per consegnare alla Regione un piano di 11 punti per difendere il reddito degli agricoltori emiliano-romagnoli. Le richieste dell’associazione di categoria vanno dalla semplificazione amministrativa alla difesa delle filiere, da una richiesta di maggiori sostegni per i giovani alla gestione della fauna selvatica. E poi ancora il problema del lavoro stagionale, la siccità, la pesca, l’alluvione, i cambiamenti climatici, le assicurazioni, le aree interne, montane e collinari. La manifestazione sotto le torri della Regione è stata preceduta da un’assemblea regionale alla quale hanno partecipato i vertici nazionali di Coldiretti e il ministro Lollobrigida.